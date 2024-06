Mehrere, jüngere Abgeordnete der FDP-Bundestagsfraktion drohen angesichts der Kritik der SPD an der Schuldenbremse mit Koalitionsbruch. "Die Schuldenbremse ist keine 'Wäre-schön-wenn'-Option, sondern im Grundgesetz verbriefte Generationengerechtigkeit", sagte der Vorsitzende der Jungen Gruppe in der FDP-Fraktion, Jens Teutrine, der "Bild". "Allen muss klar sein: ohne Schuldenbremse, ohne uns."

Schuldenbremse sei auch Inflationsbremse

Die Verhandlungen in der Bundesregierung über den Staatshaushalt für das kommende Jahr gehen in die entscheidende Phase. Das Bundeskabinett will den Etatplan am 3. Juli verabschieden.