Wie der "Focus" schreibt, stehen mehrere Personen im Verdacht, Mitarbeiter in deutschen Botschaften und Konsulaten dienstlich angewiesen zu haben, Antragstellern die Einreise in die Bundesrepublik mit unvollständigen oder offensichtlich gefälschten Papieren erlaubt zu haben. So sollen binnen fünf Jahren mehrere Tausend Personen eingereist zu sein.

Einzelfall oder größeres System

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes teilte indes mit, in den drei bekannten Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften Berlin und Cottbus gehe es um Einzelfälle, in denen es Fragen zu den bei der Einreise genutzten Dokumenten gebe. Das Auswärtige Amt habe auf die ihm bekannten Einzelfälle mit organisatorischen Maßnahmen reagiert.

"Falscher Pass hin oder her"

Laut "Cicero"-Bericht habe ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums Strafanzeige gegen Verantwortliche des Auswärtigen Amtes erstattet. Die Staatsanwaltschaft ermittele wegen des Verdachts der Rechtsbeugung im Zusammenhang damit, dass ein Afghane nach Deutschland geholt werden sollte. Das Auswärtige Amt wies laut "Cicero" die Botschaftsmitarbeiter trotz deren Bedenken an, ein Visum auszustellen. "Falscher Pass hin oder her", schrieb damals ein Beamter aus dem für Visa-Einzelfälle zuständigen Referat 509 an die deutsche Botschaft in Islamabad.