Die FDP muss weiter bangen, die AfD und die Grünen verlieren in der "Sonntagstrend"-Umfrage. Das sind die aktuellen Werte.

AfD und Grüne verlieren in der Wählergunst. Im "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut Insa für die "Bild am Sonntag" erhebt, erreichen die AfD mit 17 Prozent und die Grünen mit elf Prozent jeweils einen Punkt weniger als in der Vorwoche. CDU/CSU liegen unverändert bei 30 Prozent, die SPD erreicht weiter 15 Prozent.