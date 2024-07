Mehrere CDU-Innenminister haben sich für eine Verlängerung der Grenzkontrollen über die Olympischen Sommerspiele hinaus ausgesprochen. Die Innenminister von Baden-Württemberg, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, Thomas Strobl, Michael Stübgen und Herbert Reul, betonten in der "Rheinischen Post", dass dies notwendig sei, bis die EU-Außengrenzen besser gesichert seien. Damit sind sie auf einer inhaltlichen Linie, mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der ebenfalls eine Verlängerung der Grenzkontrollen will.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der "Saarbrücker Zeitung" angekündigt, die deutschen Grenzen auch in Zukunft "strikt" kontrollieren lassen zu wollen.

GdP: Es fehlen Personal und Sachausstattung

Kritik an den Forderungen der CDU-Innenminister kommt vom Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft GdP, Andreas Roßkopf. Er sagte im Gespräch mit der "Rheinischen Post", dass während der Fußball-Europameisterschaft eine Urlaubssperre und Überstunden nötig gewesen seien, um die Grenzkontrollen durchzuführen. Zudem seien "unzählige Hundertschaften der Bereitschaftspolizei" zur Unterstützung eingesetzt gewesen. Langfristig könne man die stationären Grenzkontrollen nicht aufrechterhalten, so Roßkopf. "Hierzu fehlen sowohl Personal als auch die Sachausstattung".

Bis 19. Juli liefen vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Grenzen. Diese waren für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland eingeführt worden und liefen aus. An den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz waren die Kontrollen bereits bis Mitte Dezember verlängert worden, an der deutsch-österreichischen Grenze bis Mitte November. Dabei geht es vor allem um die Eindämmung der irregulären Migration. Die Kontrollen an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich sind noch bis zum 30. September geplant.