An Deutschlands höchstem Gericht hat es eine Panne gegeben. Das Urteil zur Wahlrechtsreform war in der Nacht zu Dienstag plötzlich online – dabei ist es noch gar nicht verkündet.

Im Streit um die jüngste Reform des Bundestagswahlrechts wollte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eigentlich erst am Dienstag (10.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Doch plötzlich war der Urteilsspruch des höchsten deutschen Gerichts schon in der Nacht zu Dienstag öffentlich geworden – offenbar durch ein geleaktes Dokument. Dieses war für rund zehn Minuten online auffindbar gewesen. Danach wurde die Panne bei dem Gericht wohl bemerkt, das Urteil wieder aus dem Netz entfernt.