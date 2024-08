Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich für eine Beteiligung deutscher Soldaten an einer möglichen UN-Mission in der Ukraine ausgesprochen, falls es zu einem Waffenstillstand kommt. In einem Interview mit dem "Tagesspiegel" betonte Ramelow, dass Deutschland bereit sein sollte, Bundeswehrsoldaten unter UN-Mandat in die Ukraine zu entsenden. "Wir sollten im Falle eines Waffenstillstandes für Bundeswehrsoldaten unter UN-Mandat offen sein", sagte er.