Die aktuell für 2025 geplante Haushaltslücke ist so hoch wie in Jahrzehnten nicht mehr. Der Finanzminister spricht trotzdem von einer "üblichen Praxis". Hat Lindner sich verzockt?

Das könnte noch heikel werden: Die für den Haushalt 2025 geplante Globale Minderausgabe ist so hoch wie nie in den vergangenen 20 Jahren. Das ergab eine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag an das Bundesfinanzministerium. Die Antwort liegt t-online vor.