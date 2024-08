Der frühere Arbeitsagenturchef Detlef Scheele kritisiert das Bürgergeld scharf. Innerhalb der Ampel gehen die Meinungen zu seinen Aussagen auseinander.

Es sind Worte, die lange nachhallen dürften, vor allem in den Köpfen mancher Sozialdemokraten: In bislang ungekannter Schärfe hat der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, das Bürgergeld kritisiert. Sein Credo: Man hätte lieber beim alten Hartz-IV-System bleiben sollen – SPD-Trauma hin oder her.

Im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" sagte Scheele: Im Vergleich würden heute nachweislich weniger Menschen in den Arbeitsmarkt integriert. Dabei gebe es einen eklatanten Arbeitskräftemangel. "Gemessen daran ist das Bürgergeld schlicht nicht erfolgreich", so der frühere BA-Chef. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

Zugleich warnt er, das Bürgergeld dürfe "keine langfristige Alimentation" sein. Ziel müsse vielmehr wieder stärker sein, "den Bezug von Sozialleistungen umgehend durch Arbeitsaufnahme wieder zu beenden. Nichts anderes."

"Hartz IV wurde schlechter gemacht, als es war"

Mit der Reform sei der Druck, eine Arbeit anzunehmen, deutlich gemindert worden, zudem seien die Sanktionen in Form von Leistungskürzungen stark zurückgefahren worden, sagte Scheele. Das sei der Grundfehler der Systemumstellung gewesen. Scheele fügte hinzu: "Hartz IV wurde schlechter gemacht, als es war."

Ist das so? War die Einführung des Bürgergelds ein Fehler? Innerhalb des Ampelbündnisses, das das Bürgergeld Anfang 2023 eingeführt hatte, gehen die Meinungen dazu auseinander. Und selbst in der SPD scheint man sich nicht gänzlich einig zu sein.

Der Bundestagsabgeordnete und Co-Sprecher der Parlamentarischen Linken, Tim Klüssendorf, etwa verteidigt das Bürgergeld vehement gegen Scheeles Kritik. Im Austausch mit t-online beklagt er umgekehrt: "Das Bürgergeld ist zum Feigenblatt für die wahren Gerechtigkeitsfragen in unserer Gesellschaft geworden." Selbstverständlich führe die SPD "die Debatte um notwendige Nachbesserungen". Ziel bleibe, die Menschen ohne Job so zu qualifizieren, dass sie langfristig im Arbeitsmarkt Fuß fassen könnten – "dieser Weg bleibt richtig".

"Hier muss es mehr Sanktionen geben"

"Die Frage dagegen, ob Alleinerziehende im Bürgergeldbezug oder die Hunderttausenden, die jeden Monat trotz harter Arbeit aufstocken müssen, nun zwanzig Euro zu viel oder zu wenig haben, ist beschämend angesichts der wahren Gerechtigkeitskonflikte in unserer Gesellschaft", so Klüssendorf weiter. "Die deutsche Mittelschicht erodiert nicht wegen 20 Euro mehr oder weniger im Monat für Menschen im Bürgergeldbezug, sondern weil in kaum einem anderen Land die wachsende Konzentration der allerhöchsten Vermögen so dramatisch ist wie in Deutschland."

Auch Dirk Wiese, SPD-Fraktionsvize und Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises, betont die Notwendigkeit von Qualifikationen, die das Bürgergeld zu einem besseren System als Hartz IV machten. Zugleich aber erklärt auch er: Erst jetzt "in der Praxis" zeige sich, an welchen Stellschrauben nachgedreht werden müsse. Wiese zu t-online: "Ich finde es nachvollziehbar, dass einige sich hier ungerecht behandelt fühlen, wenn Totalverweigerer für keine erbrachte Leistung Geld bekommen. Hier muss es daher auch Sanktionen geben" – was schon deutlich mehr nach dem klingt, was auch Scheel vorschwebt.

Das Hartz-IV-System war zum 1. Januar 2023 vom Bürgergeld abgelöst worden. Damit stiegen die Regelsätze deutlich. Außerdem wurden die Zuverdienstmöglichkeiten sowie die Hilfen für Qualifizierung und Weiterbildung verbessert und die Sanktionen gemildert. Die Umstellung hatte insbesondere die SPD vorangetrieben, weil sie mit der Erfindung von Hartz IV im Zuge der Agenda-Politik unter dem früheren Kanzler Gerhard Schröder ein Image der sozialen Kälte verbindet, das nicht zuletzt zur Gründung der Linkspartei geführt hatte.

"Dringend mehr Arbeitsanreize"