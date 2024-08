Aktualisiert am 30.08.2024 - 21:06 Uhr

Aktualisiert am 30.08.2024 - 21:06 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Anwalt kündigt an

Erstmals seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban im August 2021 hat Deutschland wieder Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bestätigte Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", wonach am Morgen 28 Straftäter nach Afghanistan ausgeflogen wurden.

Einer von ihnen, Mohtajar N., hatte Ende Oktober 2019 mit drei weiteren Tätern in einer Flüchtlingsunterkunft in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) eine damals 14-Jährige über mehrere Stunden vergewaltigt, wie es hieß. Das Mädchen sei zuvor unter Alkohol- und Drogeneinfluss gesetzt worden. Der heute 31 Jahre alte N. hatte seine Haftstrafe schon abgesessen und wurde von der Polizei zur Abschiebung festgenommen.

Straftäter "wird wiederkommen"

Den Mann nach seiner Haftentlassung erneut unterbringen zu müssen, sei für die Gemeinde "der sprichwörtliche Stachel im Fleisch" gewesen. Allein: Der verurteilte Vergewaltiger kündigte an, erneut nach Deutschland einzureisen.

Anwalt: Abschiebung ist "Unmenschlichkeit"

Mittels "Visum" und "Auseinandersetzungen mit den Behörden" soll es gelingen, dass N. wieder nach Deutschland einreise, so Käss. "Wenn er die Taliban überlebt", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" weiter.

Sein Mandant werde in zwei Monaten Vater, wie der Anwalt berichtet. Käss kritisierte die Abschiebung seines Mandanten scharf, in der "Stuttgarter Zeitung" nannte er sie eine "Unmenschlichkeit". Der 31-Jährige lebe in einer Beziehung, werde im Oktober Vater. "Das Kind wird die deutsche Staatsangehörigkeit haben." Von N. gehe indes keine Gefahr mehr aus. "Wo der Sinn ist, eine junge Familie auseinanderzureißen, bedarf schon der Erklärung", sagte der Anwalt weiter.