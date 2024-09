Aktualisiert am 01.09.2024 - 18:54 Uhr

CDU liegt in Sachsen knapp vor AfD

Die Wahllokale sind geschlossen und die ersten Stimmen werden gezählt. Wie haben die Parteien bei den Landtagswahlen in Sachsen abgeschnitten?

Bei der Landtagswahl in Sachsen liefern sich die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer und die AfD ein enges Rennen. Nach den Prognosen von ARD und ZDF springt das erstmals angetretene Bündnis Sahra Wagenknecht auf Anhieb auf den dritten Platz und rangiert damit vor Kretschmers bisherigen Regierungspartnern SPD und Grüne. Letztere liegen knapp oberhalb der Fünfprozenthürde, die Linke knapp darunter. Die FDP kommt in der Prognose auf rund ein Prozent und fliegt deutlich aus dem Landtag.

Kretschmer könnte Koalition fortführen

Sachsen hat seit der Wiedervereinigung eine CDU-geführte Regierung – seit 2019 steht Ministerpräsident Michael Kretschmer an der Spitze einer Koalition mit Grünen und SPD. Nach den ersten Zahlen könnte Kretschmer diese Koalition fortsetzen. Mit der AfD, die auch in Sachsen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, will keine der anderen Parteien koalieren.