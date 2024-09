Reaktionen auf Wahlen in Ostdeutschland Kühnert macht FDP Ansage – AfD jubelt Von t-online , cck Aktualisiert am 01.09.2024 - 20:40 Uhr Lesedauer: 5 Min. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert: Man werde sich "nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen." (Quelle: Kay Nietfeld/dpa) Kopiert News folgen

Die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen und Sachsen haben über neue Landtage abgestimmt. In der Ampel bahnt sich eine Auseinandersetzung an.

Es wird wohl ein langer Wahlabend: Die Wahlausgänge in Thüringen und Sachsen bieten viel Stoff für Diskussionen. Die Hochrechnungen sehen Sie hier.

Innerhalb der Ampelregierung bahnt sich eine Auseinandersetzung zwischen SPD und FDP an. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sprach von einem neuen Kurs seiner Partei in der Ampelregierung – und bezog sich dabei direkt auf die FDP. Man werde sich "nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen von anderen, die krachend aus den Landtagen jetzt rausgewählt worden sind". Er fügte hinzu: "Das ist sicherlich auch ein Zeichen des Selbstbewusstseins, das wir senden müssen." Er kündigte an, dass die Spitze der SPD inklusive Kanzler Olaf Scholz dafür eine veränderte Körperhaltung bräuchten.

"Wir sind dafür gewählt worden, Verantwortung zu tragen und sie auch zu Ende zu bringen", sagte Kühnert. "Aber meine Partei wird sich beispielsweise nicht bieten lassen, dass zentrale vereinbarte Projekte dann am Ende einfach ausgesessen werden." Er nannte dabei etwa das Rentenpaket – das werde "auf der langen Bank gehalten von einem der Koalitionspartner".

Kühnert macht FDP Ansage

FDP-Chef Christian Lindner schrieb auf der Plattform X: "Die Ergebnisse in Sachsen und Thüringen schmerzen." In beiden Bundesländern schaffen es die Liberalen nicht in den Landtag. "Aber niemand soll sich täuschen, denn wir geben unseren Kampf für liberale Werte nicht auf", kündigte er an und fügte hinzu: "Und auch für die anderen Parteien des demokratischen Zentrums gibt es viel zu bedenken."

Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender und Vizepräsident des Bundestages, sprach sich auf X gegen einen Fortbestand der Ampel aus: "Das Wahlergebnis zeigt: Die Ampel hat ihre Legitimation verloren." Er fügte hinzu: "Die Menschen haben den Eindruck, diese Koalition schadet dem Land. Und sie schadet definitiv der Freien Demokratischen Partei."

Grünen-Chef Nouripour nach AfD-Erfolg: Leute haben Angst

Die Grünen zeigten sich betroffen vom hohen Wahlergebnis der AfD. Grünen-Chef Omid Nouripour sagte zur Lage der Grünen, in Sachsen sei man erleichtert, wenn es so bleibe, dass man es wieder in den Landtag geschafft habe. In Thüringen sei es sehr schmerzhaft. "Aber dieser Schmerz ist, ehrlich gesagt, relativ randständig, verglichen mit der Zäsur in diesem Land, dass in Thüringen jetzt eine offen rechtsextremistische Partei stärkste Kraft geworden ist", sagte der Grünen-Chef. Er sehe viele Leute, die jetzt Angst hätten.

Nach Ansicht Nouripours ist die Regierungskoalition im Bund mitverantwortlich an den Wahlergebnissen der Ampelparteien in Sachsen und Thüringen. Man leiste gute Arbeit und zerrede das selbst durch überflüssigen Streit, sagte er im ZDF. "Wir müssen uns natürlich selbst an die eigene Nase fassen, wie wir das bisher so haben treiben lassen, dass es so aussieht, wie es aussieht." Der Glaube, den Streit in der Ampel abgestellt zu bekommen, sei in den vergangenen Wochen eher nicht gewachsen.

Jubel bei der AfD

Bei der AfD herrscht Jubelstimmung. "Ich bin stolz auf meine Partei", sagte Höcke. An die CDU gerichtet, sagte er: "Das dämliche Brandmauergerede und -gehabe muss vorbei sein." Die Christdemokraten lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD ab und sprechen in dem Zusammenhang von einer Brandmauer. Mehr dazu lesen Sie hier.

Video | Landtagswahl in Thüringen: Großer Jubel bei AfD und BSW Player wird geladen Quelle: t-online