FDP will Asylbewerber offenbar an der Grenze abweisen

Die FDP-Fraktion will offenbar über die Zurückweisung von sogenannten "Dublin-Fällen" beraten. Diese sollen demnach an der Grenze abgewiesen werden.

Die FDP möchte offenbar die Einwanderung von Menschen, die aus einem anderen EU-Staat nach Deutschland kommen, unterbinden. Das geht aus zwei Papieren hervor, die der "Bild" vorliegen. Diese sollen auf der Klausurtagung der FDP-Bundestagsfraktion am Mittwoch in Hamburg beraten und beschlossen werden.

Es heißt in den Papieren, dass Geflüchtete "bereits an den deutschen Grenzen zuverlässig zurückgewiesen werden sollen, wenn Deutschland für die Asylverfahren eindeutig nicht zuständig ist“. Die FDP fordere in den Anträgen, dass die Regierung darauf hinwirken müsse, dass andere EU-Staaten die Asylbewerber dann auch zurücknehmen. Dazu sei "eine Klarstellung im Europäischen Recht anzustreben".