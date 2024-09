Das Bürgergeld soll im Jahr 2025 offenbar nicht erhöht werden. Arbeitsminister Hubertus Heil erklärte in der ntv-Sendung "Frühstart": "Gott sei Dank ist die Inflation kräftig zurückgegangen, im letzten Monat nur 1,9 Prozent. Und deshalb ist das, was die Zahlen hergeben und der Rechtsmechanismus so, dass es zum 1. Januar keine Bürgergelderhöhung gibt. Und das ist auch richtig so."