Aber auch Eskens Äußerungen nach dem Wahlabend in Sachsen und Thüringen stießen vielen Genossen auf. Einer nennt Eskens "floskelhaften Aufruf" nach der Wahl, man müsse den Bürgern die SPD-Positionen einfach nur besser erklären, "unangemessen und respektlos" angesichts des Wahlsieges der rechtsextremen AfD in Thüringen. "In meinem Unterbezirk haben wir uns gefragt: Merkt sie das überhaupt noch? Oder spult sie nur ein Programm ab?"

Scholz bleibt Scholz

Doch die aktuelle Krise der SPD nur an Esken festzumachen, wäre verkürzt. Das weiß auch die SPD. Fragt man derzeit Sozialdemokraten, was sich unbedingt verbessern müsse, bekommt man meist dieselbe Antwort zu hören: Kommunikation und Auftreten. Denn ausgerechnet das größte Aushängeschild der Partei, Bundeskanzler Olaf Scholz, ist in puncto Kommunikation eine Dauerbaustelle.

Immer wieder versuchten die Genossen, Scholz zu einem kämpferischen, leidenschaftlichen Auftreten zu bewegen. Bisher – weitgehend – erfolglos. Abgesehen von gelegentlichen kämpferischen Reden hinter verschlossenen Türen oder einigen wenigen mitreißenden Momenten in der Öffentlichkeit, bleibt Scholz einfach Scholz.

Wie schwierig die Aufgabe sein muss, einen politisch so erfahrenen Kanzler zu einem neuen Stil zu überreden, zeigt ein aktuelles Beispiel: Als am Wahlabend Parteichef Klingbeil in einem Interview gefragt wurde, ob Scholz nun als SPD-Kanzlerkandidat wackele, antwortete der SPD-Chef an die Adresse des Kanzlers gerichtet deutlich: "Alle müssen jetzt dazu beitragen, dass es besser wird. Ich erwarte diesen Kampf von allen."

Einen Tag später meldete sich der Kanzler auf der Plattform X mit einer kaum lesbaren, schnöden Zitatkachel zur Wahlschlappe. Von einem kämpferischen Stil ist das in etwa so weit entfernt wie Scholz aktuell vom Wiedereinzug ins Kanzleramt.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Bestellt, aber nicht geliefert – so ließe sich die Scholzsche Kommunikationsoffensive umschreiben.

Und doch: Das Problem der SPD hat nicht nur mit zu wenig flotten Reden und hemdsärmeligen Auftritten zu tun. Es gibt auch kritische Stimmen in der SPD-Fraktion, die sich an den Aufrufen zum gemeinsamen Kämpfen stoßen. "Das beschwört nach innen eine Art Korpsgeist, der Kritik an der Parteilinie schwieriger macht."