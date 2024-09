Flüchtlinge abweisen, Bürgergeld nur noch für Deutsche, Kontrollen an allen Grenzen: Die AfD-Fraktion hat ein Positionspapier verabschiedet, mit dem sie in das letzte Jahr vor der Bundestagswahl zieht.

Grenzzäune, Zurückweisungen, Sachleistungen

So fordert die AfD-Fraktion in dem Papier einen "lückenlosen Grenzschutz und die konsequente Zurückweisung illegaler Einwanderer". Grenzen müssten "kontrollierbar werden, auch durch Grenzzäune". Jeder Mensch, der die Bundesgrenze unberechtigt überschreiten wolle, "muss zurückgewiesen werden, auch wenn er ‚Asyl‘ beantragen wolle", heißt es gleich zu Anfang.

Beide Maßnahmen sind aber in den letzten Monaten Thema im politischen Diskurs, auch die CDU/CSU fordert sie – zum Teil allerdings konkreter und in milderer Form.

AfD-Chefin Alice Weidel sagte im Anschluss an die Sondersitzung am Sonntag, sie sei für eine Änderung des Asylgesetzes im Grundgesetz. Nicht jeder "Hinz und Kunz" dürfe Anspruch auf Asyl haben. Die AfD wolle als einzige Partei tatsächlich eine Asylwende und das "Morden, Vergewaltigen, Messern" im Land beenden.

Ein Thema im Wahlkampf – und hochgesteckte Ziele

Die AfD setzt in ihren Wahlkämpfen in den Bundesländern wie im Bund massiv auf eine restriktive und immer wieder auch rassistische Migrationspolitik. Zurzeit schießt sie dabei immer wieder hart gegen die CDU , die unter der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise die Einreise für eine hohe Zahl von Flüchtlingen ermöglicht habe. Die CDU ist die größte Konkurrentin der AfD, Parteistrategen benennen als wichtiges Ziel für die AfD, die CDU in den nächsten Jahren zu "zerstören".

Bei den Landtagswahlen im Osten ist die Ein-Thema-Strategie für die AfD bisher gut aufgegangen: In Thüringen wurde sie stärkste, in Sachsen zweitstärkste Kraft – obwohl beide Landesverbände vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden.

Nicht nur in Brandenburg, wo am 22. September ein neuer Landtag gewählt wird, soll es für die AfD nun so weitergehen. Sie hat auch die Bundestagswahlen bereits fest im Blick – und proklamiert nach den jüngsten Erfolgen noch weitaus höher gesteckte Ziele. Man peile für die Brandenburger Landtags- wie Bundestagswahl die "absolute Mehrheit" – also den alleinigen Regierungsanspruch – an, sagte Weidel.