Aktualisiert am 09.09.2024 - 15:07 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Koalitionsgespräche in Thüringen

Die AfD lädt in Thüringen zu ihrer ersten Runde der Koalitionsgespräche ein. Nachdem das BSW eine Zusammenarbeit mit der AfD zurückgewiesen hat, steht die Antwort der CDU noch aus.

Die Thüringer AfD ist mit ihren Einladungen zu Gesprächen über eine Regierungsbildung bislang erfolglos geblieben. Die Einladungen seien am Mittwoch verschickt worden, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) habe das Angebot am Donnerstag abgelehnt, sagte ein AfD-Sprecher auf Anfrage. Eine Rückmeldung der CDU stehe noch aus.

Die AfD war bei der Landtagswahl vor gut einer Woche stärkste Kraft in Thüringen geworden. Allerdings ist die Partei mit ihrem Rechtsaußen Björn Höcke isoliert – keine der in den Landtag eingezogenen Parteien will mit der AfD zusammenarbeiten.