Mit einem Antrag zur Migrationspolitik will die Union die FDP in der Ampelkoalition zum Schwur zwingen. Die jedoch lehnt ab: Bei solchen "Spielchen" mache man nicht mit.

Die Unionsfraktion bringt am Donnerstag einen Antrag in den Bundestag ein, der die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze fordert. Entgegen dem Wunsch der Union will die Ampel-Koalition den Antrag jedoch direkt an die zuständigen Ausschüsse weiterleiten und nicht zur Abstimmung im Plenum stellen. Auch die Liberalen, die die Union mit ihrem Vorhaben vor allem adressieren, lassen CDU und CSU jetzt abblitzen und sprechen von "Spielchen".