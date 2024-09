Die italienische Großbank UniCredit will ihren Anteil an der deutschen Commerzbank ausbauen. Dem erteilt die Bundesregierung aber eine klare Absage.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Übernahmeversuch der Commerzbank durch die UniCredit klar abgelehnt. "Unfreundliche Attacken, feindliche Übernahmen sind nicht das, was für Banken eine gute Sache ist", sagte Scholz am Montag in New York. "Deshalb hat die Bundesregierung sich auch in dieser Richtung klar positioniert", fügte er hinzu.