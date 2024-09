Deutsche raten Scholz: Lass Pistorius den Vortritt

Bundeskanzler Olaf Scholz will für die SPD erneut ins Kanzleramt einziehen. Zwei Drittel der Deutschen hätten dagegen einen anderen Kandidaten lieber.

In den ostdeutschen Bundesländern sprachen sich 62 Prozent dafür aus, dass Scholz auf eine erneute Kandidatur verzichtet. In Westdeutschland sind es 68 Prozent. Von den befragten SPD-Wählern bei der vorangegangenen Bundestagswahl sind 63 Prozent für einen Verzicht von Scholz.

Kanzlerfrage geklärt – Union im Aufwind

AfD-Politiker will sich bei BSW einschleichen – getarnt mit Perücke

"Der ist total irre" : AfD-Politiker will sich bei BSW einschleichen – getarnt mit Perücke

Für die Umfrage wurden am 20. und 23. September 1.001 Menschen in Deutschland befragt. Die Fehlertoleranz gab Forsa mit +/- drei Prozentpunkten an. Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Sie spiegeln nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider. Sie sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.