Aktualisiert am 27.09.2024 - 10:05 Uhr

Aktualisiert am 27.09.2024 - 10:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

BSW-Chefin Wolf: AfD-Politiker "in Rolle eines gottgleichen Führers"

Reaktionen nach Landtags-Chaos in Thüringen

Nach dem Abbruch der konstituierenden Landtagssitzung in Thüringen reagieren Politiker teilweise mit Entsetzen, teils mit Wut.

Der Co-Vorsitzende des BSW in Thüringen, Stefan Schütz, sagte t-online: "Das Verhalten der AfD war peinlich, würdelos und absolut unterirdisch." BSW-Fraktionschefin Katja Wolf sagte, Treutler habe versucht, sich in die Rolle eines "gottgleichen Führers dieses Parlaments" begeben. Dieses Verhalten lasse sie nichts Gutes für die nächsten Monate erahnen.

Ramelow sieht "Amtsanmaßung und Willkür"

Auch der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow kritisierte das Verhalten Treutlers. "Die Minderheit nimmt die Mehrheit in Geiselhaft durch einen 'zufällig' ältesten Abgeordneten, der die erste Landtagssitzung leiten soll und der von der AfD gestellt wird", schrieb Ramelow am Donnerstagnachmittag bei X. Treutler habe "Amtsanmaßung und Willkür" demonstriert.

AfD-Fraktionschef Björn Höcke empörte sich bei Twitter dagegen über den Umgang der anderen Parteien mit Treutler. Diese hätten den Alterspräsidenten "immer wieder in unerträglicher Art und Weise" unterbrochen. "Ich habe so etwas in 10 Jahren Parlamentstätigkeit noch nie erlebt."