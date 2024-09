Daher sei es wichtig, dass die Verhandlungen in den drei Ländern abgestimmt würden, so Wagenknecht weiter. "Wenn wir eine wichtige Forderung in einem Land aufgeben, werden wir sie dann auch in den anderen Ländern nur noch schwer durchsetzen können. Um eine starke Verhandlungsposition zu haben, müssen wir abgestimmt handeln", sagte sie. "Und wir werden am Ende natürlich auch abgestimmt entscheiden: Reicht es oder reicht es nicht?" Das sei eine für die Gesamtpartei zentrale Frage.