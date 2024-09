Nach dem Abbruch der konstituierenden Landtagssitzung in Thüringen hielten sich die Abgeordneten mit scharfen Worten nicht zurück. "Das war ein Angriff auf parlamentarische Rechte, auf die Verfassung und auf jeden einzelnen Abgeordneten", sagte CDU-Fraktionschef Mario Voigt. Die BSW-Co Vorsitzende Katja Wolf nannte das Verhalten der AfD "peinlich, würdelos und absolut unterirdisch". Und schon während der Sitzung hatte der CDU-Abgeordnete Andreas Bühl gerufen: "Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung."

Diplomingenieur und Stadtratsvorsitzender

Der 73-Jährige lebt seit etwa zwei Jahrzehnten in Sonneberg , wo mit Robert Sesselmann die AfD den Landrat stellt. Auf der Website der AfD Thüringen steht, dass Treutler mit einer "Ursonnebergerin" verheiratet sei und "in Summe fünf wirtschaftlich selbstständige Kinder" habe.

Treutler warb im damaligen Wahlkampf mit seiner Lebens- und Wirtschaftserfahrung. Auf der Website "Wen-Wählen.de", einer unabhängigen Plattform zum Kandidatenvergleich, schrieb er im selben Zeitraum, dass seine politischen Ziele fest in einer konservativen Ausrichtung der AfD verankert sind, die er für das Land für unverzichtbar halte. Er plädierte für den Ausbau der Kernenergie und ist starker Befürworter von Diesel-Fahrzeugen. Er setzte sich für die konsequente Abschiebung Ausreisepflichtiger und für die Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl ein.

Treutler als Teil der AfD-Strategie

Bei der diesjährigen Landtagswahl in Thüringen hatte Treutler mehr Erfolg als bei der Bundestagswahl und gewann mit 42,6 Prozent das Direktmandat im Wahlkreis Sonneberg I. Wie die "Welt" berichtet, habe die AfD mit der Nominierung Treutlers in dem Wahlkreis einen strategischen Plan verfolgt. Der bisherige Kandidat Roland Schliewe trat zurück, damit Treutler dank seines Alters das Amt des Alterspräsidenten im Thüringer Landtag besetzen konnte.

Vor der konstituierenden Landtagssitzung in Thüringen war Treutler eine Schulung für seine Aufgabe als Alterspräsident angeboten worden. Wie Landtagsdirektor Jörg Hopfe gegenüber "Zeit online" berichtet, sei Treutler zum Termin in Begleitung von AfD-Co-Landeschef Stefan Möller erschienen. Der habe deutlich gemacht, dass er Treutler "an der kurzen Leine" führe, so Hopfe. Offenbar war Treutlers Aufgabe, die Abgeordneten nicht zu Wort kommen zu lassen.