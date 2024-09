Es ist der nächste Rückschlag für die Grünen: Die Hamburger Landtagsabgeordnete Ivy May Müller hat angekündigt, ihre Partei und die Grünenfraktion zu verlassen. Jetzt will sie sich als parteilose Abgeordnete der Linksfraktion im Hamburger Senat anschließen, teilte die 27-Jährige auf Instagram mit.

"Als ich 2020 für die Grünen in den Hamburger Landtag eingezogen bin, wollte ich die Hoffnung meiner Generation ins Parlament tragen", schreibt Müller. "Diese Hoffnung hat meine Generation verloren: Gegen Inflation , Rechtsruck und Klimakrise scheint es kein Ankommen zu geben. Das ist allerdings kein Zufall, sondern politisches Versagen." Es brauche eine Politik, die Abstiegsängste ernst nehme und Gerechtigkeit schaffe, so Mülller. "Ich will nicht länger für eine Politik der Grünen geradestehen, die diesen Ansprüchen nicht gerecht wird."

Müller lobte zudem den Plan des scheidenden Grüne-Jugend-Vorstands, nach ihrem Bundeskongress Mitte Oktober in Leipzig, eine Jugendbewegung zu gründen. Sie halte das für sinnvoll und möchte sich daran beteiligen, so Müller: "Es ist Zeit, das zu tun, was nötig ist!" Der Vorstand der Grünen Jugend hatte am Mittwoch geschlossen mitgeteilt, die Grünen zu verlassen. Der Schritt stieß bei vielen Grünen-Politikern auf Unverständnis. Nur einen Tag zuvor hatten die Grünenvorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang mitgeteilt, in Folge der schlechten Landtagswahlergebnisse ihrer Partei in Brandenburg, Sachsen und Thüringen zurückzutreten.