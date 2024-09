Ändern die Grünen ihre Satzung?

Am Mittwoch hatte der komplette Bundesvorstand der Partei mit den beiden Vorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang an der Spitze seinen Rücktritt für Mitte November angekündigt. Die Parteispitze zieht damit die Konsequenz aus den Misserfolgen der Grünen bei den jüngsten Wahlen.

Am späten Mittwochabend war bekannt geworden, dass der Bundesvorstand der Grünen Jugend aus Protest gegen den Kurs der Grünen geschlossen aus der Partei austreten und einen neuen linken Jugendverband gründen will. Die Partei will in Wiesbaden Mitte November einen neuen Bundesvorstand wählen.