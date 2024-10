In einer persönlichen Erklärung an Parteifreunde erklärte der 35-Jährige überraschend seinen Rücktritt, aus gesundheitlichen Gründen: "Ich selbst kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin", schreibt er. "Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Deshalb ziehe ich die Konsequenzen."

Parteifreunde überrumpelt

Tatsächlich wussten nach Informationen von t-online nur wenige Menschen Bescheid, dass der Parteimanager an einer mentalen Erkrankung leidet. Noch weniger Eingeweihte sollen wissen, worum es sich genau handelt. Kühnert befindet sich bereits in ärztlicher Behandlung und ist derzeit krankgeschrieben.

Entscheidung vor rund einer Woche gefallen

Ob die Wahlniederlagen der vergangenen Monate eine Rolle gespielt haben, ist unklar. Klar ist hingegen: Nach der historischen Schlappe bei der Europawahl wurde innerhalb der SPD die Kritik am Generalsekretär lauter. Vor allem eine missglückte Social-Media-Kampagne, die an einen rassistischen Skandal in einem Sylter Club anknüpfte, wurde Kühnert direkt angelastet. Aber auch dessen Äußerungen über eine angebliche "Kontaktschande" in der Ampel irritierten viele Parteifreunde.