Die deutsche Wirtschaft könnte im zweiten Jahr in Folge schrumpfen. FDP-Fraktionsvize warnt deshalb SPD und Grüne davor, das Gesetzespaket für mehr Wachstum "kaputtzureden".

Angesichts der schwachen Konjunkturprognose, die Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am frühen Nachmittag vorstellen wird, dringt die FDP im Bundestag auf eine schnellere Umsetzung des Ampel-Gesetzespakets für mehr Wirtschaftswachstum. "Die schlechten Konjunkturdaten zeigen die zwingende Notwendigkeit für die Wirtschaftswende", sagte FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer am Mittwoch t-online.

"Wer jetzt wie Grüne und SPD-Linke die Umsetzung der Wachstumsinitiative verzögert oder blockiert, schadet Deutschland", so der Liberale weiter. Klar sei: Es sei sogar mehr als das Geplante notwendig. "Wir brauchen weitere Maßnahmen für Menschen und Betriebe über die Wachstumsinitiative hinaus." Dazu zählten "mehr Entlastungen, mehr Anreize für private Investitionen und mehr Bürokratieabbau".

Habeck erwartet Schrumpfen der Wirtschaft

Habeck legt am Mittwoch in Berlin die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Erwartet wird, dass die Prognose gesenkt wird und die Regierung nun mit einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung in Deutschland im laufenden Jahr rechnet.