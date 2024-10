Brandner pocht auf "Recht auf Meinungsfreiheit"

Brandner sagte t-online am Donnerstagabend: Er könne den genauen Grund für die Aufhebung seiner Immunität nicht nennen, sonst drohe ihm gegebenenfalls weiteres Ordnungsgeld. Die Bewertung aber sei klar: "Um in den von mir verwendeten Begriff auch nur ansatzweise Rechtswidriges hereininterpretieren zu wollen, fehlt mir die Phantasie." Er habe einen Begriff verwendet, der im allgemeinen Sprachgebrauch und auch in Parlamentsdebatten "inflationär in Dutzenden Varianten" verwendet werde, behauptet Brandner.