Spahn will nicht erneut Gesundheitsminister werden

Jens Spahn hat Ambitionen für einen Ministerposten in der nächsten Regierung. Er weiß schon, welches Amt er nicht möchte.

Der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn will in einer unionsgeführten Bundesregierung wieder ein Ministeramt übernehmen. "Ich würde gerne mitmachen in dem Team, das da regieren könnte", sagte der CDU-Politiker im Podcast des Nachrichtenportals "Table.Briefings".