Nach dem Rücktritt des Neubrandenburger OBs Silvio Witt enthüllt ein rechter Ratsherr seine Taktik. Die Regenbogenfahne am Bahnhof war für ihn nur Mittel zum Zweck.

Der Schritt der Neubrandenburger Stadtvertretung hatte in der vergangenen Woche eine rege Diskussion ausgelöst: Eine Mehrheit aus Ratsherren und -frauen von AfD, BSW und Fraktionslosen hatte beschlossen, die Regenbogenfahne vor dem Bahnhof der 60.000-Einwohner-Stadt in Mecklenburg-Vorpommern abhängen zu lassen. Kurz darauf trat Silvio Witt, der schwule Oberbürgermeister der Stadt, zurück. Seinen Rücktritt erklärte er im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" als "Folge einer langen Kette von Ereignissen", an deren Ende das Verbot der Regenbogenfahne gestanden habe.