AfD-Politikerin Alice Weidel (l.) in einem TV-Duell mit Sahra Wagenknecht (BSW): Ähnliche Formate plant jetzt RTL. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Am 23. Februar sollen die Deutschen einen neuen Bundestag wählen. RTL will die Topkandidaten in mehreren TV-Duellen gegeneinander antreten lassen.