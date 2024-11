Die CDU in Schleswig-Holstein wirft der SPD Schleswig-Holstein einen "Schmutzwahlkampf" vor. Hintergrund ist ein geteiltes Video auf dem Instagram-Account des schleswig-holsteinischen SPD-Bundestagsabgeordneten Bengt Bergt, das offensichtlich Künstliche Intelligenz (KI) nutze, um die Stimme des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz zu imitieren und ihm Falschaussagen in den Mund zu legen.

Die SPD Schleswig-Holstein starte in den Wahlkampf "nicht mit Inhalten, sondern mit ekelhaftem Schmutz und AfD-Methoden", sagte CDU-Generalsekretär Lukas Kilian am Dienstagabend. Es sei geschmacklos und undemokratisch, den politischen Mitbewerber mit gefälschten Inhalten zu diffamieren.

Auch Merz selbst bezog sich während seiner Rede im Bundestag am Mittwoch auf den Post Bergts und sprach von unlauteren Methoden: "Seit gestern kursieren im Netz KI-generierte Fake-Videos über mich. So weit, so schlecht", so Merz. "Aber dass sie von sozialdemokratischen Abgeordneten gepostet werden und weitergeleitet werden, das gibt einen Vorgeschmack auf die Art und Weise des Wahlkampfes, den Sie hier in Deutschland offensichtlich bereit sind zu führen." SPD-Fraktionschef Mützenich kündigte während der Aussprache öffentlich an, dass der Abgeordnete sich bei Merz entschuldigen würde.