Vor welche Herausforderungen stellt Sie denn der sehr kurze Wahlkampf?

Es wird alles sehr knapp. Ein Beispiel: In manchen Regionen darf drei Monate vor der Wahl mit Plakaten geworben werden, also in gut einer Woche. Das ist für alle Parteien eine Herausforderung, dazu kommt der Winter. Aber wir haben solide Grundlagen mit unserem gemeinschaftlich erarbeiteten Grundsatzprogramm, auf das wir aufbauen können.

Die Kälte und Weihnachten erschweren den Wahlkampf?

Ja, viele Events draußen fallen weg. Für uns Wahlkämpfer ist es ungemütlicher, in der Kälte herumzustehen. Aber alle Parteien haben diese erschwerten Bedingungen. Es frieren nicht nur die Grünen. Unsere Mitglieder sind bereit, machen sich schon detailliert Gedanken um den Wahlkampf, bis hin zur Plakatierung. So gibt es für alles Lösungen: Tapetenkleister etwa friert bei Minusgraden ein – dann plakatieren wir eben mit Kabelbindern. Trotzdem sind wir überall präsent: an den Haustüren auf dem Land, in den Fußgängerzonen in der Stadt.

Was planen Sie da genau?

Wir werden je nach Region gucken, was gut funktioniert, und wir werden sicher auch auf Weihnachtsmärkten zu finden sein mit einem entspannten Gesprächsangebot bei Glühwein und Plätzchen. Ich habe schon von der Idee gehört, Lebkuchenherzen mit "Habeck for Kanzler"-Aufschrift zu verteilen. Alles, was uns mit Leuten ins Gespräch bringt, ist erst mal gut.

Viele sind über die Feiertage aber nicht in der Stimmung für Politik.

Dass endlich Ruhe einkehrt, ist aktuell das stärkste Bedürfnis der Wähler. Das ist aber auch jenseits von Weihnachten so. Wir gehen, wie immer, mit Ruhe und Gelassenheit auf sie zu; bieten ihnen an, mit uns ins Gespräch zu kommen. Zwischen den Jahren wird es sicher etwas ruhiger, aber der Wahlkampf geht ja auch noch im neuen Jahr weiter.

Haben Sie dafür genug Ehrenamtliche, gerade über die Feiertage?

Da sehe ich überhaupt kein Problem. Ich bin in ständigem Kontakt mit den vielen Ehrenamtlichen bei uns. Viele haben sich für den Wahlkampf längst über Gruppen organisiert. Trotzdem hoffen wir alle, dass die Wahl jetzt nicht immer im Februar stattfindet.

Ihre Prognose: Wo landen die Grünen im Bundestag?

Ich bin optimistisch, dass wir zweistellig bleiben. Ob wir dann aber Teil einer Regierung werden, halte ich für völlig offen. Eine schwarz-grüne Koalition kann ich mir im Moment inhaltlich kaum vorstellen, wenn ich mir allein die Positionen der Union bei sozialen Themen anschaue. Das wäre dann eine Frage, was tatsächlich im Koalitionsvertrag steht. Mit uns geht nur, was Klimaschutz und Menschenrechten wirklich dient.