Lindner will sich von seinem Porsche trennen

Verkäufer per Zeitungsinterview gesucht

Christian Lindner und Franca Lehfeldt: Das frisch verheiratete Ehepaar nach der kirchlichen Trauung auf Sylt in einem Porsche Targa. (Quelle: Axel Heimken/dpa)

Der ehemalige Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat angekündigt, dass er sich vorstellen kann, seinen Porsche 911 zu verkaufen. "Ich bin so langsam offen für etwas Anderes", sagte der FDP-Vorsitzende dem "F.A.Z.-Magazin".

Lindner warb auch unter der Leserschaft des Magazins um Kaufinteressenten. "Wenn aber eine der Leserinnen oder der Leser Interesse an einem klassischen Porsche hat, könnte sie oder er sich melden", sagte er.

Neuwagen kommt nicht infrage

"Der Wagen hat nur 23.000 Kilometer in 42 Jahren", sagte Lindner weiter. Sein Porsche sei "Kategorie 1 minus". Diese Oldtimer-Klassifizierung bedeute, dass sich das Auto noch in sehr gutem Zustand befindet. Auf ein modernes Auto will der Parteichef nicht umschwenken: "Ein altes Auto hat Charakter und Geschichte. Daran würde ich festhalten."