In Deutschland hat die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss stark zugenommen. Sahra Wagenknecht macht die Bildungspolitik der Länder verantwortlich – die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft pflichtet ihr bei.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht hier ein Problem. Dieses gehe vor allem auf fehlende Lehrkräfte an den Schulen zurück.

Zahlen steigen an

Im Schuljahr 2020/2021 gab es in ganz Deutschland noch 47.500 Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben. Das waren damals laut GEW schon zu viele, doch dann stieg die Zahl sogar noch weiter an. Ein Jahr später waren es 52.262 und im vergangenen Jahr dann 55.708.

"Dieser Widerspruch muss aufgelöst werden"

Das ist innerhalb von drei Jahren ein Anstieg um mehr als 17 Prozent. Deutlich zu viel, sagt die Gewerkschaft. "Die Lebens- und Berufschancen dieser jungen Menschen sind stark eingeschränkt", sagt der Sprecher der GEW, Ulf Rödde, und weist darauf hin, dass das gleiche Problem auch für Berufsabschlüsse gelte und damit zusammenhänge. "Gleichzeitig erleben wir in vielen Berufen einen wachsenden Fachkräftemangel. Dieser Widerspruch muss aufgelöst werden", fordert Rödde.

Wagenknecht sieht Probleme in Grundschule

Die Vorsitzende des BSW, Sahra Wagenknecht, sagt dem Nachrichtenportal t-online: "Das Land der Dichter und Denker darf nicht immer mehr zum Land der Schulabbrecher und Unausgebildeten werden." Das Bildungssystem sei ihrer Meinung nach in einem "miserablen Zustand". Ihrer Auffassung nach würden schon in der Grundschule "viel zu oft die Kernfähigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen nicht gelernt." Für die Wirtschaft und die Sozialausgaben sei diese Entwicklung verheerend. „Dass im vergangenen Jahr sage und schreibe 55.708 Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen haben, ist ein gesellschaftlicher Skandal", so Wagenknecht weiter.