CDU-Politiker: Scholz nicht zu unterschätzen

"Ich freue mich, dass die Diskussion jetzt beendet ist. Respekt an Boris Pistorius für seine Entscheidung und für die Solidarität", sagte Saathoff der "Rheinischen Post". "Und er hat recht: Olaf Scholz hat Deutschland in schwierigsten Zeiten mit einer sehr komplexen Koalition sicher geführt. Den Beweis, so etwas zu können, müssen andere erst erbringen", so Saathoff. "Die Diskussion hat gezeigt: Die SPD hat viele gute Angebote – inhaltlich wie personell!", sagte Saathoff.