Deutsche Soldaten bei Übung: In einer Umfrage gaben 61 Prozent der Befragten an, Deutschland im Notfall auch mit der Waffe verteidigen zu wollen. (Quelle: Alexander Welscher/dpa)

Der Krieg in der Ukraine hat vieles verändert – auch die Verteidigungsbereitschaft in Deutschland. Mehr Menschen als noch 2021 würden das Land im Zweifel auch mit der Waffe verteidigen.

Eine klare Mehrheit der Männer unter 50 Jahren in Deutschland gibt laut einer Umfrage an, das Land im Falle eines militärischen Angriffs mit der Waffe verteidigen zu wollen. Das ist das Ergebnis der jährlichen Bevölkerungsbefragung des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) in Potsdam.