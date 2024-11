Monatelange öffentliche Konflikte in der Ampelregierung haben der deutschen Wirtschaft massiv geschadet. Eine neue Rechnung soll zeigen, wie hoch die Kosten wirklich sein könnten.

Der anhaltende Streit in der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP hat die deutsche Wirtschaft laut Experten erheblich belastet. Claus Michelsen, Chefvolkswirt des Pharma-Verbands VFA, beziffert den volkswirtschaftlichen Schaden durch die Unsicherheit in der Regierungspolitik auf 20 Milliarden Euro im Jahr 2023. Dies ergibt sich aus einem "Policy Brief", der der "Süddeutschen Zeitung" vorab vorlag.