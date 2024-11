Aktualisiert am 29.11.2024 - 10:35 Uhr

Das "D-Day"-Papier hat bei den ehemaligen Koalitionspartnern heftige Kritik ausgelöst. Doch auch in den eigenen Reihen sind die Reaktionen gemischt.

Ein detailliertes Papier der FDP zum Ausstieg aus der Ampelkoalition bringt die Parteiführung in Erklärungsnot. Besonders die ehemaligen Koalitionspartner zeigen sich empört, doch auch in der eigenen Partei gibt es teils deutliche Kritik.

Parteichef Christian Lindner verteidigte seine Mitarbeiter nach den Enthüllungen. "Hier ist ein Papier im Entwurfsstadium, das Mitarbeiter verfasst haben, in die Öffentlichkeit gebracht worden", sagte Linder der "Rheinischen Post". "Der Generalsekretär kannte es offensichtlich nicht", fügte er hinzu. "Jenseits der Details will ich aber sagen, dass es professionell ist, wenn Mitarbeiterstäbe Eventualitäten durchspielen", sagte Lindner.

Doch es gibt auch Gegenwind aus der Partei. So fordert die Vorsitzende der FDP-Jugendorganisation Junge Liberale, Franziska Brandmann, personelle Konsequenzen. Sie teilte auf Instagram einen Beitrag, in dem sie schreibt: "Um weiteren Schaden von der Partei abzuwenden, habe ich den Generalsekretär als Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen dazu aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten."

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte in einem Interview bei RTL/ntv am 18. November mit Blick auf damalige Medienberichte über die "D-Day"-Formulierung betont: "Das stimmt nicht. Dieser Begriff ist nicht benutzt worden." Nach der Veröffentlichung des FDP-Papiers bemühte er sich nun in der "Welt" um Schadensbegrenzung: "Das Papier ist auf Ebene der Mitarbeiter entstanden. Niemand aus der Führung der FDP kannte das Papier." Einen Grund zurückzutreten, sehe er nicht.