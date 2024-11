In einer internen Wahlkampfpräsentation der SPD steht, die CDU würde die Rente mit 70 anstreben. Merz hatte das bei einem Treffen der Jungen Union (JU) allerdings ausgeschlossen. Verbreiten Sie bewusst falsche Behauptungen?

Merz sagte auf dem "Deutschlandtag" der JU, er wolle das Thema nicht im Wahlkampf haben, um der SPD nicht das Feld zu überlassen. Merz ist also anderer Auffassung als wir, verheimlicht aber aus taktischen Gründen, was genau die CDU bei der Rente vorhat. Das werden wir ihm nicht durchgehen lassen. Der Oppositionsführer will Rentenkürzungen.