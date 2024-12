Deutsche Hilfsorganisationen rufen die Politik in einem gemeinsamen Positionspapier dazu auf, den Bevölkerungsschutz zu stärken und Deutschland krisenfest zu machen. "Die Katastrophen in Folge der rasant zunehmenden globalen Erderwärmung und die sich zuspitzende sicherheitspolitische Lage führen der Öffentlichkeit und der Politik auf dramatische Weise vor Augen, wie verwundbar Deutschland und seine Bürgerinnen und Bürger sind." Um einen zukunftssicheren Bevölkerungsschutz aufzustellen, müsse eine neue Bundesregierung dringend handeln, heißt es in dem Dokument.

"Das kostet wertvolle Zeit"

In dem Schreiben erinnern die Organisationen daran, dass der Bevölkerungsschutz in Deutschland vor allem von Ehrenamtlichen geleistet werde. "Ohne sie würde der Bevölkerungsschutz in seiner jetzigen Form nicht existieren." Doch müsse sich der Respekt vor dem Einsatz der Ehrenamtlichen im politischen Handeln und den Rahmenbedingungen widerspiegeln – was, so lässt sich zwischen den Zeilen lesen, aus Sicht der Hilfsorganisationen derzeit nicht der Fall sei.