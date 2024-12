Scharfe Kritik an der Kommunikation

Bereits am Dienstag verschickte der Bundesvorstand der JA eine E-Mail an alle Mitglieder. Sie liegt t-online vor. Darin wird vor allem die mangelnde Kommunikation des Bundesvorstands kritisiert. Die Pläne seien "zu keinem Zeitpunkt und auch nicht in groben Zügen" mit den Gremien der JA abgestimmt worden, heißt es da. Es sei "enttäuschend", dass solche Vorschläge zuerst der "linken Mainstream-Presse" vorlägen. Das Vertrauen sei "erschüttert". Im Bundesvorstand der JA gäbe es "für derlei Vorschläge keine Mehrheiten".

Bei AfD-Chefin Alice Weidel klang das am Dienstag anders. Sie hatte in einem Pressestatement im Bundestag betont, dass die Parteispitze in engem Austausch mit der JA stehe und Änderungen sogar auf Vorschläge der JA zurückgingen. Die "Jugendorganisation hat einen außerordentlichen Job gemacht in der Restrukturierung", lobte Weidel. Durch die Änderung solle die JA stärker in die AfD eingebunden werden. Das sei wichtig, damit die "Mutterpartei Durchgriffsmöglichkeiten" habe.

Dass der Durchgriff der Mutterpartei effektiv ist, zweifelt der JA-Bundesvorstand in seiner Mail an alle Mitglieder allerdings an. Gerade die Vorgaben des Parteiengesetzes seien Grund für Ordnungsverfahren, die sich "über Monate und Jahre in die Länge ziehen", bei der JA ginge es schneller, behauptet man da.

"Ab in den Schützengraben"

Problematisch könnte der Protest der JA nun auch für ihren eigenen Bundesvorsitzenden, Hannes Gnauck, werden. Der Brandenburger sitzt für die AfD im Bundestag und wurde im Sommer als Vertreter der JA in den Bundesvorstand der AfD gewählt. Dort sollte er den Umstrukturierungsprozess eng begleiten. Von Anfang an barg diese Position für Gnauck die Gefahr, bei der JA in Ungnade zu fallen.

Nun soll Gnauck bereits am Dienstag, nach Bekanntwerden der Vorstandspläne, von seinem JA-Vize Sven Kachelmann zum Rücktritt aufgefordert worden sein, wie "Table Media" berichtet. In internen Chats sollen demnach außerdem mehrere Landesvorsitzende der JA mit deutlichen Worten protestiert haben. "Jetzt heißt es Stahlhelm auf und ab in den Schützengraben", wird der Vize-Bundeschef Nils Hartwig da aus einer internen Nachricht zitiert.

Fraglich ist allerdings, wie die Mehrheiten tatsächlich liegen. Auch in der AfD ist es so, dass im Netz oder internen Chats verbreitete Meinungen oft nicht den Mehrheiten in der Partei entsprechen. Adrian Maxhuni, Landesvorsitzender der JA in Niedersachsen und Mitglied des JA-Bundesvorstands, teilte am Mittwoch vor der Telefonschalte der Jugendorganisation mit: Junge Alternative und AfD hätten einen gemeinsamen Weg erarbeitet. "Das ist gut und richtig so."