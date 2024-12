CDU gibt in Sachen Rente ein Versprechen ab

Der Bundestagswahlkampf ist längst eingeläutet. Drängende Themen gibt es zuhauf. Neben dem Krieg in der Ukraine , der Krise im Wohnungsbau und der Sorge um den Wirtschaftsstandort Deutschland ist dies auch die Zukunft der Rente . Viele Bundesbürger machen sich Gedanken, wie sie ihr Leben im Alter finanzieren können, ob sie ihren Lebensstandard halten und wie lange sie überhaupt dafür arbeiten müssen.

Nun haben die beiden Flügel der Union eine Garantie für das bisherige Renteneintrittsalter abgegeben. Der Vize-Parteichef der CDU, Karl-Josef Laumann, sagte dem "stern": "Mit uns wird es keine Erhöhung des Renteneintrittsalters über 67 geben. Und auch das Rentenniveau muss gehalten werden". Was das genau bedeutet, rechnete Laumann exemplarisch am Beispiel eines Krankenpflegers vor: "Nach 45 Beitragsjahren liegt hier die Rente bei gut 1.500 Euro netto". Laumann führte lange Zeit den Arbeitnehmerflügel der CDU und ist derzeit Sozialminister der schwarz-gelben Landesregierung in Nordrhein-Westfalen.