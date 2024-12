Ein Autofahrer rast in Magdeburg in eine Menschenmenge. Hunderte Menschen werden verletzt, einige sterben. Behörden gehen von einem Anschlag aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Staatsanwaltschaft: Täter in Gewahrsam hat sich zu Motiv geäußert

Opfer werden auch in Brandenburg behandelt

16.39 Uhr: Die Opfer des Anschlags werden nicht nur in Magdeburg behandelt. Für die Versorgung der Verletzten werde auch auf umliegende Kliniken zurückgegriffen. Auch Krankenhäuser in anderen Bundesländern, etwa in Brandenburg, würden genutzt, so der Beigeordnete Krug.