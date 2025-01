Erneut wird zum Neujahr in Deutschland eine Frage heftig diskutiert: Sollte der private Gebrauch von Feuerwerk zu Silvester verboten werden? Wie in den vergangenen Jahren ist es vor allem in deutschen Großstädten in der Silvesternacht wieder zu Ausschreitungen gekommen. Bundesweit starben fünf Menschen durch den Gebrauch von illegalem Feuerwerk, etliche wurden verletzt.