"Halten wir fest, dass niemand mehr irgendwelche Anforderungen an deutsche Politiker hat." Pretzell ist Ehemann von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry und war von 2014 bis 2017 Landesvorsitzender der AfD in Nordrhein-Westfalen. Er trat kurz nach Petry aus der Partei aus.

"Dieser Talk ist Wahlwerbung"

Kritisch äußerte sich auch t-online-Kolumnistin Nicole Diekmann. "Dieser Talk ist Wahlwerbung. Glasklar. Aber nicht für die AfD." Diekmann schreibt in einem weiteren Post: "Was Weidel bisher gesagt hat: In Deutschland lernt man in der Schule nichts. Und Hitler war Kommunist. Qed (lat.: "Was zu beweisen war.")"