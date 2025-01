Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Elon Musk ist einer der einflussreichsten Menschen der Welt. Jetzt bietet er AfD-Chefin Alice Weidel eine exklusive Bühne – und das vor einem Millionenpublikum.

Seit Wochen wirbt Tech-Milliardär Elon Musk intensiv für die deutsche AfD. An diesem Donnerstagabend kommt es zum Höhepunkt der Werbekampagne für die in Teilen rechtsextreme Partei: Seit 19 Uhr trifft AfD-Chefin und -Spitzenkandidatin Alice Weidel in einem Space auf Musks Plattform X (früher: Twitter) direkt auf den US-Milliardär.

Der Livetalk ist hochumstritten. Politiker anderer Parteien kritisierten ihn als Wahlkampfeinmischung aus dem Ausland und mit Blick auf Musks Einfluss über X als Manipulation der öffentlichen Meinung. Die Bundestagsverwaltung prüft derzeit, ob es sich bei der Veranstaltung um eine illegale Parteispende handeln könnte. Laut "Politico" sollen außerdem 150 Experten der EU das Gespräch beobachten und auf mögliche Verstöße gegen EU-Recht prüfen.

t-online berichtet hier, worüber Musk und Weidel sich unterhalten, und ordnet das Gespräch ein:

19.46 Uhr: Musk erklärt, ukrainische Soldaten würden "für nichts" sterben. Er hoffe auf ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine. Weidel behauptet, der Krieg entwickle sich in einen nuklearen Konflikt – und greift damit Drohungen des Kremls an den Westen auf. Anschließend deutet Weidel an, die Westbindung Deutschlands aufkündigen zu wollen – Deutschland soll in ihren Augen nicht länger "abhängig von den USA" sein.

19.37 Uhr: Weidel und Musk sprechen über Meinungsfreiheit, die sie eingeschränkt sehen. Weidel fragt Musk: "Weißt du, was Adolf Hitler als Erstes getan hat? Er hat die Meinungsfreiheit ausgeschaltet." Musk stimmt ihr zu. Weidel verbreitet die Lüge, Hitler sei links, Kommunist und Sozialist gewesen. Als solcher habe er sich auch bezeichnet und verstanden. Das ist nicht korrekt: Die nationalsozialistische Weltanschauung beruht in ihrem Kern auf der Ungleichwertigkeit der Menschen, die schlussendlich zum Holocaust führte. Im Gegensatz dazu verfolgen linke Ideologien wie Sozialismus und Kommunismus ein Gleichheitsideal, sie sehen Menschen also als gleichwertig an.

19.36 Uhr: Auch der Wetterexperte Jörg Kachelmann verfolgt Weidels Auftritt. Er scheint nicht überzeugt: "Sie hätte erfolgreich sein können, wenn sie ein freundlicher und empathischer Mensch wäre. So wird es ein gequältes Gezerre und Herr Musk hilft, wie er kann, erhöht seinen Redeanteil immer mehr", schreibt Kachelmann auf X. "Das wird nicht mehr lange dauern. He is bored."

19.33 Uhr: Elon Musk empfiehlt erneut die Wahl der AfD. Weidel sei eine "sehr vernünftige Person". Alice Weidel behauptet daraufhin, die AfD stehe gegen die "Einheitspartei", die aus allen anderen Parteien bestehe. Die Kritik an Donald Trump während des US-Wahlkampfs, geäußert von deutschen Medien und Politikern, habe ihr "körperliche Schmerzen" bereitet.

19.29 Uhr: Das Gespräch geht zu Migrationspolitik über. Weidel behauptet wahrheitswidrig, Deutschland erlaube Migranten, ihre Pässe an der Grenze wegzuwerfen, damit diese nicht abgeschoben werden könnten. Musk erwidert, er habe das Gefühl, alle Kriminellen der Welt kämen in die USA. Er behauptet wahrheitswidrig, dass Diebstahl in Kalifornien legal sei.

Technische Probleme bei X

19.24 Uhr: X hat offenbar technische Probleme: Viele Nutzer berichten, dass das Live-Gespräch zwischen Musk und Weidel unterbrochen wurde. Betroffen scheinen demnach vor allem mobile X-Nutzer.

19.23 Uhr: Weidel verbreitet Lügen über die deutsche Bildungspolitik: Junge Leute würden in Schulen nichts lernen: "Sie lernen nur Gender-Studien!" Deshalb würden viele junge Menschen nun die AfD wählen – sie wollten "ein gutes Bildungssystem zurück". Später verweist sie wahrheitsgemäß auf das schwache Abschneiden deutscher Schüler in der Pisa-Studie.