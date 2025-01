Söder in Erklärungsnot

Markus Söder (Archivbild): In seiner Parteizentrale sollen sich die gestohlenen Wahlplakate befinden. (Quelle: Christian Marquardt/imago-images-bilder)

Mitten im Wahlkampf zur Bundestagswahl am 23. Februar sieht sich die CSU in München mit einer Strafanzeige und dem Vorwurf politisch motivierter Straftaten konfrontiert. Hintergrund ist eine Aktion der Satirepartei "Die Partei", die behauptet, ihre Wahlplakate seien gezielt entfernt und in die CSU-Parteizentrale gebracht worden.