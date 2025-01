Im Saal brandet Jubel auf. Die Co-Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidatin der selbst ernannten Alternative für Deutschland, Alice Weidel , betritt die Bühne der Tagungshalle in Riesa . Diese ist gesäumt mit ganzen 16 Deutschlandfahnen. Berauscht vom Hoch der aktuellen Wahlumfragen ergreift die 45-jährige Politikerin das Wort. Ihre Rede beginnt mit einer Reihe von Danksagungen – unter anderem an den Tech-Milliardär und Besitzer der Plattform X, Elon Musk , mit dem sie nur wenige Tage zuvor ein Online-Gespräch geführt hatte.

Weidel behauptet weiter, dass die AfD für "Meinungsfreiheit in diesem Land" stehe. Was die AfD allerdings unter Meinungsfreiheit versteht, wollte der wegen Volksverhetzung verurteilte Landeschef der AfD Thüringen, Björn Höcke , in das Wahlprogramm für die kommende Bundestagswahl einfließen lassen.

Höcke will die in der rechtsextremen Szene als "Gesinnungsparagrafen" verhasste Bestrafung der "Volksverhetzung" abschaffen, worunter etwa die Leugnung des Holocaust fällt. Mit dieser Forderung ist der 52-jährige Wahlthüringer nicht alleine: Im Jahr 2007 forderte die neonazistische Partei NPD (heute "Die Heimat") im Schweriner Landtag die Landesregierung auf, sich für die Streichung des Paragrafen auf Bundesebene einzusetzen.

Am Tag des Gedenkens der Befreiung von Auschwitz, an einem Tag, an dem wir an mehr als sechs Millionen Jüdinnen und Juden denken, die in der Shoah von den Nazis ermordet wurden, müssen wir feststellen: Jede Holocaustleugnung heute verhöhnt die Opfer von damals.