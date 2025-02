Schwangerschaftsabbrüche bleiben in Deutschland wohl weiter grundsätzlich illegal. Eine Reform im Bundestag scheint endgültig gescheitert zu sein.

Die Reform des Abtreibungsparagrafen 218 ist für diese Wahlperiode wohl endgültig gescheitert. Die FDP will eine Sondersitzung des Rechtsausschusses nach der Expertenanhörung an diesem Montag nicht mittragen, wie der stellvertretende Ausschussvorsitzende Thorsten Lieb (FDP) t-online bestätigte. Damit dürfte die nötige Mehrheit dafür fehlen. Eine Sondersitzung aber wäre die Voraussetzung dafür, dass der Gesetzentwurf im Plenum zur Abstimmung gestellt werden könnte.

"Herr Lieb kann bestätigen, dass die FDP einer Sondersitzung des Rechtsausschusses nicht zustimmen würde", teilte das Bundestagsbüro des FDP-Rechtspolitikers auf Anfrage von t-online mit. Den fraktionsunabhängigen Gruppenantrag hatten Ende vergangenen Jahres 328 Abgeordnete in den Bundestag eingebracht. Zur sicheren Mehrheit im Bundestag fehlten damit von Beginn an nur 39 Stimmen.

Die Unterstützer waren mittlerweile zuversichtlich, die nötige Mehrheit von 367 zusammenzuhaben. Allerdings hätte der Gesetzentwurf dafür aus dem Rechtsausschuss wieder ins Plenum des Bundestags eingebracht werden müssen, damit dort die zweite und dritte Lesung hätte stattfinden können. Die erste Voraussetzung dafür wäre gewesen, den Gesetzentwurf nach der Expertenanhörung heute um 17 Uhr im Rechtsausschuss abzuschließen. Schon das scheitert nun allerdings offensichtlich an einer fehlenden Mehrheit für eine Sondersitzung des Ausschusses.

Abtreibungen sind grundsätzlich illegal

Bislang ist eine Abtreibung in Deutschland grundsätzlich illegal, geregelt im Paragrafen 218 des Strafgesetzbuches. Das wollte die Gruppe ändern. In den ersten zwölf Wochen nach Empfängnis sollten Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich legal werden, sofern die Schwangeren eine Beratung in Anspruch nehmen.