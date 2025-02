Die Sache mit dem Timing

Deshalb werden in diesen Tagen noch viele Gespräche geführt, in denen es auch um etwas geht, das in der Politik immer wieder wichtig ist: das Timing. Denn potenziellen Unterstützern aus der FDP, so überlegen nun einige, könnte es leichter fallen, der Reform erst nach der Bundestagswahl am 23. Februar zuzustimmen. Eine große und polarisierte öffentliche Debatte kurz vor der Wahl, so das Kalkül, könnte so vermieden werden.